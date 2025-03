Lettera43.it - Doechii, chi è la cantante di Anxiety virale su TikTok anche grazie al Principe di Bel-Air

ha creato un nuovo fenomeno mondiale. Scrollando nel del social di ByteDance oggi è impossibile non imbattersi in un video che celebri il branodi, rapper vincitrice di un Grammy Award nel 2025 per il suo album d’esordio. Il trend, esploso soprattutto fra la Gen Z, sta spingendo la canzone sempre più in alto nelle classifiche globali, tanto che con quasi 6 milioni di stream è terza nella Global 50 di Spotify, dietro solo ad APT di Rosé e Bruno Mars e a Die with a Smile di Lady Gaga,in questo caso con l’artista hawaiano. Uscita in versione ufficiale solo a marzo, la traccia originale risale al 2020 quando, durante il lockdown,la pubblicò sul suo canale YouTube.sul palco di Miami (Getty Images).Testo e significato die cosa c’entra con Willy, ildi Bel-AirAstro nascente del rap americano e internazionale,ha iniziato la sua carriera pubblicando video sul suo canale YouTube.