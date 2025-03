Dmo Borghi Etruschi, il punto con la presidente Francesca Toto

Leggi su Ilfaroonline.it

Cerveteri, 17 marzo 2025- Bilancio positivo della DMO, che ha iniziato il 2025 con una serie di iniziative per promuovere il territorio . A parlarne è, buon giorno, ancora una volta la DMOè presente a Cerveteri per la valorizzazione dei siti archeologici Si la DMO si occupa da tre anni di valorizzazione i siti archeologici, in particolare di Cerveteri, Tarquinia e Vulci, promuovendo attività ed azioni finalizzate all’incremento dei flussi turistici e la conoscenza del nostro patrimonio artistico Un grande successo l’evento “EROI E PRINCIPI. I Funerali di Achille e l’Olpe di Bruxelles a Cerveteri L’impegno per la divulgazione da noi richiesto e concesso dal Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia è stato portato a termine ed abbiamo collaborato con la squadra evento anche noi.