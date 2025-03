Ilpiacenza.it - "Disquilibrio e artificio", un incontro per rivivere la cultura ribelle di Piacenza degli anni '70 e '80

Un tamburo che batte il ritmo di una generazione. Giovani in corteo per le strade di Borgotrebbia. Un poeta che declama i suoi versi tra la folla in piazza Cavalli. Una compagnia teatrale che porta Shakespeare in scena sotto gli occhi di una città in fermento.Sono istantanee di un’epoca.