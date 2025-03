Quotidiano.net - Dispensa Emilia. La ristorazione tradizionale, veloce e accessibile

QUINDICI MILIONI DI TIGELLE l’anno, oltre 3.000 kg di ragù alla settimana., nata nel 2004 a Casalecchio di Reno (Bologna) da un’intuizione del fondatore e presidente Alfiero Fucelli, è il primo esempio in Italia dicon servizio. La società, che ha appena raggiunto il traguardo dei 20 anni, ha recentemente inaugurato a Ravenna il suo 50° ristorante, tutti gestiti direttamente dall’azienda, ed è presente in 7 regioni d’Italia (-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto e Campania). L’obiettivo del gruppo è proporre la tradizione della cucinana in una chiave moderna, attraverso un format che combina tutti i vantaggi di un fast food (velocità del servizio, semplicità del menu, prezzi accessibili) con le migliori caratteristiche di un ristorante(qualità artigianale e un’atmosfera confortevole e accogliente).