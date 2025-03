Livornotoday.it - Disordini al PalaMacchia, il prefetto convoca Pielle e Libertas: "Violenze inaccettabili, serve un'assunzione di responsabilità"

Leggi su Livornotoday.it

La situazione non è più sostenibile. E, a dirlo, è la massima autorità cittadina in rappresentanza del governo, ovvero ildi Livorno, Giancarlo Dionisi. Il riferimento, dopo gli ultimi di una serie di episodi violenti, è il buon vecchiodi via Allende, ritrovata casa del.