Bresciatoday.it - Discutono del tubo delle fogne, la lite di condominio finisce a coltellate

Leggi su Bresciatoday.it

Il bilancio è di quattro feriti di cui uno in condizioni serie, trasferito in ospedale in elicottero e attualmente ricoverato in Poliambulanza a Brescia: è il risultato della folletra residenti in undi Via Kennedy a CastiglioneStiviere, all'interno del quartiere noto come.