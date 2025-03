Lanazione.it - Disastro maltempo in Toscana, cento milioni di danni. Ma ancora non c’è l’emergenza nazionale

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 16 marzo 2025 – Niente stato di emergenzaper ladopo le inondazioni dei giorni scorsi, almeno per il momento. La Protezione Civile prende tempo. Il presidente Giani ci sperava quando ha deciso di radunare in Sala Pegaso tutti i sindaci dei territori colpiti, per un incontro domenicale con il capo del dipartimentodella Protezione Civile Fabio Ciciliano. Ci sperava sia alla luce dei finanziamenti di cui il territorio ha bisogno per rialzarsi (da una primissima stima si parla di 100totali), sia per snellire le varie procedure burocratiche di cui amministrazioni e cittadini dovranno occuparsi a partire da oggi, per cui la Protezione Civile metterà a disposizione un supporto amministrativo. Ma “i tempi entro i quali sarà realizzata possono coincidere con una nuova perturbazione che è prevista tra due o tre giorni - ha giustificato Ciciliano -.