Lanazione.it - Disastro di Sesto Fiorentino, azienda mette gratuitamente a disposizione mezzi e personale”

Leggi su Lanazione.it

Un anno e mezzo dopo l’ultima emergenza, il maltempo ha nuovamente colpito la Toscana, esi è trovata in ginocchio. La furia dell’acqua ha travolto strade, abitazioni e attività commerciali,ndo a dura prova la comunità. In questo scenario di devastazione, Firenze Manutenzioni ha deciso di intervenire immediatamente, esclusivamente per solidarietà verso la popolazione. Francesco Capecchi, patron di Firenze Manutenzioni, racconta le drammatiche ore dell’intervento: “Venerdì mattina, intorno alle 11, abbiamo saputo che la situazione astava peggiorando rapidamente. Il fiume Rimaggio aveva rotto gli argini e l’acqua stava invadendo la città in maniera impressionante. Un nostro responsabile, residente a, ci ha contattati descrivendo una scena mai vista prima: l’acqua aveva raggiunto i 60-70 cm, entrando nelle case e nei negozi”.