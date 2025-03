Forlitoday.it - Disabilità e autismo, l'associazione "La Rosa dei Venti" presenta l'incontro a sostegno delle famiglie

Leggi su Forlitoday.it

Mercoledì 2 aprile l'"Ladei", in collaborazione con l'assessorato Politiche per la Famiglia del Comune di Forlì, tiene la conferenza dal titolo "Costruire reti di supporto per il benessere dei bambini con". L', promosso nella giornata della.