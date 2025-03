Ilrestodelcarlino.it - Disabile lasciato a secco: “Hanno staccato l’acqua per una bolletta non pagata”

Macerata, 17 marzo 2025 – «Uno scandalo che scuote le coscienze». A dirlo è Simone Francioni, tutor, nonché fratello di Gianluca Francioni, ex atleta nazionale e primatista italiano di getto del peso, ora affetto da disabilità gravissima, dopo che nel maggio del 2020 era stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale di Macerata a causa di una importante perforazione intestinale. «È stato privato di un bene primario:potabile per il mancato pagamento di una– racconta Simone –. Un diritto basilare, negato in circostanze che appaiono tanto surreali quanto scandalose». Francioni, invalido al 100% e dipendente da presidi medico-sanitari, si è trovato in una situazione «al limite della sopportazione – dice il fratello –. Le autorità avrebbero dovuto essere consapevoli della sua estrema vulnerabilità, eppure il Comune di Corridonia e l’Apm di Maceratainterrotto la fornitura idrica per una presunta morosità, prontamente sanata lo stesso giorno in cui è stata staccata