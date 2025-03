Ilfattoquotidiano.it - “Dimettermi? Troppo facile”: la difesa di Thiago Motta dopo il crollo della Juve con la Fiorentina. E Giuntoli gli conferma la fiducia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Non ho pensato alle dimissioni. Sarebbe, e non mi piacciono le cose facili”. Con queste parole l’allenatorentus,, ha chiarito la propria posizione ai microfoni di Sky Sportla sconfitta per 3-0 incassata contro laal Franchi nella 29esima giornata di Serie A. Per i bianconeri,lo storico 0-4 subito a Torino contro l’Atalanta, si trattaseconda pesante sconfitta in termini sia di prestazione che di risultato in 7 giorni.“Abbiamo bisogno di vincere, troveremo il modo di fare i punti per raggiungere il nostro obiettivo che è stare tra le prime 4 in campionato. E’ chiaro che oggi c’è pochissimo da dire, c’è sicuramente da riflettere e da pensare, da mantenere la lucidità per fare qualcosa di diverso già nelle prossime partite”, ha detto