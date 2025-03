Inter-news.it - Difesa promossa: Inzaghi mette un mattoncino per lo scudetto! Le pagelle – CdS

Tre punti d’oro che valgono un pezzetto di. Simoneincarta ancora una volta Gian Piero Gasperini e si regala una pausa Nazionali in testa. Queste ledel Corriere dello Sport. COMPATTI – Simonesi gode la vittoria contro l’Atalanta a Bergamo. Tre punti importanti, arrivati anche grazie a un lavoro di squadra compatto. Come riportato dal Corriere dello Sport, Simoneporta a casa un 7.5 dopo una partita perfetta e incarta ancora una volta Gasperini. L’Inter ieri ha messo unimportante sullotutta ladell’Inter, da Yann Sommer (6.5), fino allo squalificato Alessandro Bastoni che chiude con un 7 pieno. Il difensore azzurro non lascia tanto campo agli avversari. Bene anche Pavard (6) e Acerbi (7).Inter, attacco perfetto! Una coppia che non si perde d’animoBRILLANTI – Nella vittoria contro l’Atalanta si è visto anche un centrocampo brillante, che ha dimostrato, ancora una volta, la sua qualità.