361magazine.com - Dieta da 900 calorie al giorno: il piano d’urto per dimagrire in fretta (ma con cautela)

Leggi su 361magazine.com

Perdere 5 kg in 7 giorni senza rovinare l’organismo? Una“estrema” (ma possibile) che promette risultati rapidi e un ventre piatto in poche settimaneLa scena è sempre la stessa: una mattina ci si guarda allo specchio e la realtà piomba addosso. Il girovita che non molla, le cosce che sembrano espandersi a tempo record. e la domanda scatta: come si è arrivati fino a quel punto? Il pensiero che emerge è inevitabile: bisogna fare qualcosa subito! Per chi cerca una soluzione rapida e senza pietà, lada 900potrebbe sembrare la risposta. Non è una passeggiata e, come tutte le diete estreme, va seguita con molta.Il concetto è semplice: 900alper due settimane. Non di più, non di meno. È unper chi vuole vedere risultati in tempi rapidi, senza troppi fronzoli o promesse inutili.