Ilgiorno.it - Dieci domande a St (e al Governo). La Fiom manda la sua lista:: "Cosa accadrà ora ai lavoratori?"

a St e alitaliano.chiede al colosso dei semiconduttori e all’esecutivo di fare chiarezza sul futuro dell’occupazione e dei siti nel Paese a partire da Agrate. "Escludete licenziamenti per i prossimi anni?", è il primo quesito dei metalmeccanici per gli interlocutori. "Non siamo ancora stati convocati a Roma a un tavolo, dove confrontarci sulla crisi dell’azienda - dice il segretario provinciale Pietro Occhiuto -. Siamo in anticamera da tre mesi. Sappiamo che c’è un piano di riorganizzazione e che ogni tre persone uscite, ne entrerà una sola. Ma su tutto il resto siamo all’oscuro. I dipendenti nel Paese superano i 13mila, 5.300 dei quali nel polo brianzolo. Le nostre preoccupazioni sono tante: vorremmo sapere quali stabilimenti subiranno la riduzione di personale e se gli investimenti promessi in via Olivetti porteranno nuovi posti di lavoro, o saranno solo un’operazione di facciata".