Tarantinitime.it - Di Pietro e Rosato trascinano la New Taranto contro il Mascalucia

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoSuccesso di misura per la New. Nella 21^ giornata del campionato di Serie A2 Élite, la compagine tarantina supera per 2-1 il, ottenendo il quinto successo consecutivo.Ancora senza Chimanguinho, la formazione guidata da mister Tomassini è riuscita ad ottenere i tre punti dinanzi al pubblico di un PalaMazzola gremito e pronto a supportare i rossoblù nei momenti più delicati dell’in. Partita subito spigolosa: i siciliani, a caccia di punti per la salvezza, vendono cara la pelle e si contrappongono bene alle giocate degli ionici.prova a sbloccare il match con un’iniziativa di Quinto ma trova l’estremo difensore Lo Faro pronto alla risposta; dall’altro lato, Disalva su un diagonale di Nicolosi destinato ad andare in rete, mantenendo l’equilibrio.