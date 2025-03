Spazionapoli.it - Di Lorenzo, incredibile retroscena con Conte: Giuntoli svela una verità inedita

Leggi su Spazionapoli.it

Giovanni Die ilcon Antonio, l’agente del terzino, Mario Giuffredi hato una: le dichiarazioni L’estate di Giovanni Diè stata un vero ottovolante, ma ora il terzino del Napoli sembra aver ritrovato la serenità sotto il Vesuvio. A fare luce su quei mesi di fuoco ci ha pensato il suo agente, Mario Giuffredi, che alla Palermo Football Conference ha tirato fuori uninedito che coinvolge anche Antonio.Dopo una stagione complicata, con il Napoli, passato dallo Scudetto a un terribile decimo posto in classifica, il terzino – colonna della squadra e capitano – aveva fatto trapelare un certo malnto. Su X si parlava di un addio quasi certo, con Juventus e Inter pronte anderselo come si fa con un tesoro prezioso. Ma poi, come un fulmine a ciel sereno, è arrivato Antonio, e il vento è cambiatoDi: ilestivo che ha cambiato tuttoLe voci di un addio imminente del capitano azzurro avevano tenuto i tifosi col fiato sospeso, ma l’arrivo di Antonioha cambiato le carte in tavola.