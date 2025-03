Terzotemponapoli.com - Di Lorenzo e il ruolo chiave di Conte: “Senza di lui difficilmente sarebbe rimasto a Napoli”

La rivelazione dell’agente GiuffrediMario Giuffredi, noto procuratore dì calciatori, ha parlato del futuro dei suoi assistiti nel corso del Palermo Football Conference. Tra i temi affrontati, ha svelato dettagli importanti sul tormentato periodo estivo vissuto da Giovanni Di, capitano del. Secondo Giuffredi, l’arrivo di Antonioè stato determinante per la permanenza del terzino in azzurro.L’importanza dinel caso DiL’estate scorsa è stata turbolenta per Di, con voci di mercato che lo accostavano ad altre squadre. Tuttavia, il suo agente ha chiarito come la prediabbia cambiato tutto. “La figura diè stata centrale. Molto probabilmente, se non fosse arrivato lui, Dinon”, ha dichiarato Giuffredi.