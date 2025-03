Juventusnews24.com - Di Gregorio deluso: «In settimana diamo tutti più del 100%, siamo i primi ad essere dispiaciuti. Il quarto posto deve essere un obbligo!»

di Redazione JuventusNews24Di: «Ilun!». Le parole del portiere della Juventus dopo il ko di FirenzeAnche Michele Diha parlato dopo Fiorentina–Juve. Le dichiarazioni del portiere a Dazn e Rai Sport.DIA RAI SPORT – «Noiaddelusi e rammaricati ma non posfare altro che ripartire e lavorare, cercare di ricompattarci e cercare di stare insieme analizzare le partite, tutto quello che serve per poter migliorare capire dove abbiamo sbagliato».DIA DAZN – «La partenza, tutto sommato, si può descrivere come positiva, poi, alla prima situazione del corner, da cui è arrivato il gol di Gosens, che può starci in una partita, nonpiù riusciti a riprenderla e a muovere la palla come avevamo fatto fino a quel momento.