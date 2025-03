Liberoquotidiano.it - "Devi rispettare le persone capito?!": Rino Gattuso perde la testa, pesantissima rissa in tv | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Attimi di tensione tra Gennaroe Josko Jelicic. È accaduto dopo la sconfitta dell'Hajduk Spalato contro il Rijeka. Già al momento del suo arrivo nello studio di MaxSport, Ringhio ha sottolineato una certa irritazione nei confronti dell'ex calciatore.ha infatti salutato tutti con una stretta di mano, eccetto Jelicic: "A te non dico niente perché parli troppo, e hai poco rispetto per le. Eppure hai giocato a calcio e dovresti conoscere bene la situazione. Parli sempre troppo male e non ho alcun rispetto per te". Immediata la reazione del diretto interessato: "Giochi malissimo". Parole che hanno scatenato l'allenatore che, minacciosamente, ha alzato la mano con l'indice a pochi centimetri dal volto dell'opinionista: "le". Una situazione inaccettabile per il volto noto dell'emittente che ha replicato: "Nonusare la mano".