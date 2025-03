Anteprima24.it - Devastata scuola nel Salernitano, rubati pc

Tempo di lettura: 2 minuti“Un brutto risveglio per i tanti bambini della“Anna Ferrara”: sono statialmeno 30 computer e 20 tablet di ultima generazione acquistati di recente con i fondi Pnrr destinati proprio all’acquisto delle attrezzature multimediali. Pare che i ladri siano entrati dal retro, lato palestra, abbiano scassinato muro e porta dell’aula e gli armadi contenenti le chiavi delle altre stanze. Dove non hanno trovato le chiavi hanno distrutto”. Con queste parole il sindaco di Scafati (SA), Pasquale Aliberti ha raccontato il furto in una suodel territorio. “Un’aggressione vergognosa – ha aggiunto il primo cittadino – allae al diritto allo studio per la quale confidiamo nelle Forze dell’Ordine affinché scoprano i delinquenti che hanno determinato questo scempio.