Iltempo.it - Deportati in Salvador, Trump beffa i giudici con una legge del 1798 | VIDEO

«Questi sono i mostri inviati nel nostro Paese da Joe Biden l'imbroglione e i democratici estremisti di sinistra». Così Donaldcommenta ilchoc che ha pubblicato questa notte su Truth che mostra l'arrivo, in un aeroporto in assetto di guerra, degli oltre 200 migranti venezuelani, ritenuti da Washington membri della gang Tren de Aragua, classificata come organizzazione terroristica,nelle famigerate prigioni di massima sicurezzaegne a seguito di un accordo con il presidente Nayib Bukele. «Grazie al Ele grazie in particolare al presidente Bukele che ha capito questa orribile situazione», scrive ancoraa commento del, originariamente pubblicato dal presidenteegno, che mostra questi uomini in catene, tutti costretti a camminare piegati, che vengono trascinati via dall'aereo da militari in tenuta da assalto.