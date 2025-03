Ilfoglio.it - Denatalità, l’apocalisse a rate

Da una nazione all’altra, l’incubo di troppi discendenti si è trasformato nell’incubo di troppo pochi” scrive Gideon Lewis-Kraus sul New Yorker. “Nel 2007, quando il tasso di fertilità totale del Giappone ha raggiunto 1,3, un ministro del governo conservatore ha definito le donne ‘macchine per partorire’. Questo non è andato particolarmente bene a nessuno, inclusa sua moglie. Oggi, il calo della fertilità è un fenomeno quasi universale. Albania, El Salvador e Nepal, nessuno dei quali è ricco, sono ora al di sotto dei livelli di sostituzione. Il tasso di fertilità dell’Iran è la metà di quello di trent’anni fa. I titoli sull’‘inverno demografico dell’Europa’ sono all’ordine del giorno. Giorgia Meloni, il Primo Ministro italiano, ha detto che il suo Paese è ‘destinato a scomparire’. Un economista giapponese usa un orologio concettuale che conta alla rovescia fino all’ultimo figlio del suo Paese: la lettura attuale è il 5 gennaio 2720.