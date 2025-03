Baritoday.it - Dem spaccati dopo il voto all'Europarlamento sul riarmo, Decaro a Schlein: "Non c'è bisogno di un Congresso del Pd"

Leggi su Baritoday.it

"Non abbiamodi undel Partito Democratico. Non ne hal’Italia, non ne hail Partito Democratico". L'europarlamentare ed ex sindaco di Bari Antonio, in un post sui social, interviene sulla polemica divampata nelle ultime ore tra le fila del Pd. Una.