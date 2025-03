Sport.quotidiano.net - Delusione Viali. "È un risultato che fa male. Ma ho fiducia»

L’occasione persa brucia, laè tangibile. I cambi della ripresa, se vogliamo anche condivisibili nelle intenzioni, deficitari poi alla prova del campo, tengono banco nelle interviste post-gara. "Non credo con le sostituzioni di avere dato un segnale di paura - commenta il tecnico granata -, ho lasciato dentro Vergara e i giocatori offensivi. I cambi li ho fatti dopo il 2-0 di Gondo ma erano già pronti in precedenza perché nei primi venti minuti del secondo tempo avevamo fatto fatica. Chiaro che vige la dura legge dei cambi, se prendi gol sono sbagliati e se segni sono giusti, ci convivo con lucidità e so che fa parte del gioco". Sono davvero tanti i rimpianti ed i punti persi in rimonta in questa stagione. "Assolutamente, dobbiamo migliorare questa situazione. Le altre squadre fanno molto meno di noi per vincere una partita.