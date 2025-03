Tpi.it - Delitto di Garlasco, le contraddizioni di Andrea Sempio: la libreria chiusa, il ticket del parcheggio conservato per oltre un anno e la risposta “cannata”

Leggi su Tpi.it

In attesa dei risultati del Dna, che dovrchiarire se il materiale biologico ritrovato tra le unghie di Chiara Poggi appartenga effettivamente ad(qui il suo profilo), gli inquirenti lavorano anche all’alibi dell’allora 19enne e al racconto cheha fatto quando è stato interrogato all’epoca dai carabinieri., oggi indagato per concorso in omicidio con Alberto Stasi, essendo quest’ultimo l’unico condannato per il, o persona rimasta ignota, ha ricostruito il “suo” 13 agosto, giorno in cui nel 2007 è stato commesso ildi, affermando di aver atteso a casa con il padre, che ha confermato il racconto, il ritorno della madre per poi prendere l’auto di famiglia a recarsi in unadi Vigevano, trovata, intorno alle 10.Di ritorno a, poi, il 19enne si sarebbe fermato dalla nonna per poi tornare a casa per pranzare.