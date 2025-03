Tg24.sky.it - Delitto di Garlasco, analisi sui nuovi reperti. Pm cercano altre tracce del Dna di Sempio

Leggi su Tg24.sky.it

La Procura di Pavia è convinta di avere "elementi" suldidel 2007. Le verifiche riguardano soprattutto Andrea, amico di sempre del fratello di Chiara Poggi. Snodo centrale della nuova inchiesta sarà quel match tra il Dna prelevato al 37enne e i risultati conservati dellegenetiche trovate su unghie e dita della studentessa uccisa. Difficile che già oggi gli inquirenti, nelle indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano, dispongano, con fissazione e relativi avvisi, l'accertamento irripetibile. Questa settimana, comunque, potrebbero riprendere le audizioni dei testimoni. E verranno ascoltati di nuovo anche i genitori di Chiara. Parallelamente, proseguirà la caccia ai, in gran parte distrutti o introvabili, come pigiama, tappetino del bagno o la tastiera del pc, per possibilicomparazioni biologiche anche con il Dna di