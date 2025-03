Thesocialpost.it - Del Piero al vetriolo contro Thiago Motta: “Juve irriconoscibile, serve orgoglio”

Dopo la pesante sconfitta per 3-0 rimediata a Firenze, le critiche piovono copiose sull’ambiente bianconero, e tra le voci più autorevoli a farsi sentire c’è quella di Alessandro Del. L’ex capitano dellantus, oggi opinionista apprezzato, non ha nascosto la sua delusione per l’atteggiamento mostrato dalla squadra, sottolineando una preoccupante mancanza di reazione.Delha parlato senza mezzi termini, puntando il ditol’apatia vista in campo: “In certe situazioni, ci si aspetta una scossa, una risposta d’. E invece il vuoto è stato evidente, qualcosa che non appartiene alla mentalità storica della”. Per l’ex numero 10, al di là del risultato, è l’assenza di carattere ad aver colpito più di tutto.A preoccupare l’ex fuoriclasse non è solo la prestazione opaca, ma anche le scelte tattiche viste nel momento più difficile del match.