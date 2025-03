Quicomo.it - Degustazioni di primavera raccontate da Slow Food per Fai

Leggi su Quicomo.it

Como ha organizzato un aperitivo degustazione “raccontato” e una “merenda in compagnia”, per sabato 22 marzo e domenica 23 marzo alla Basilica e Istituto San Carpoforo di Como. L’evento è in collaborazione con il FAI, in occasione della loro Giornata di, per l’apertura.