Romadailynews.it - Degrado a Trilussa: tra caos, risse e incuria

Leggi su Romadailynews.it

Uno dei simboli iconici della movida romana, nel cuore di Trastevere, vedersi trasformare in un luogo die disagio, sempre più preoccupante.Un tempo meta prediletta di giovani, artisti di strada e turisti oggi è teatro di episodi di inciviltà e.Numerose segnalazioni e notizie sono già state diffuse sul web inerenti al, atti di vandalismo,, accoltellamenti e situazioni scomode per residenti, commercianti ma anche per chi passeggia.Quella che dovrebbe essere una zona di ritrovo e socializzazione si trasforma regolarmente in uno scenario di.Ogni weekend la piazza si riempie di bicchieri di plastica per cocktail gettati a terra, sulle macchine, nella fontana, sui marciapiedi insieme a bottiglie di birra, molte delle quali rotte; cartacce, pezzo di cibo, cicche e rifiuti vari che imbrattano uno spazio storico famosissimo.