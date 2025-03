Game-experience.it - Death Stranding 2: On The Beach, sono aperte le prenotazioni della Collector’s Edition

Leper ladi2: On Theufficialmentesu PlayStation Direct. I fan di Hideo Kojima posassicurarsi questa edizione speciale al prezzo di 249,99€, con disponibilità esclusiva per PS5. Tra gli extra più rilevanti spicca la maestosa statua di Magellan Man, alta circa 38 cm, oltre a una serie di oggetti fisici e contenuti digitali esclusivi.Chi effettuerà il preorder sul PlayStation Direct riceverà una copia digitale del gioco e potrà iniziare l’avventura con 48 ore di anticipo, a partire dal 24 giugno 2025, rispetto alla data ufficiale di uscita del 26 giugno 2025. Questo vantaggio consente ai giocatori di esplorare il mondo di2 primamaggior parte degli utenti.Come abbiamo visto al momento dell’annuncio ufficiale, il cofanetto da collezione include anche una figurina di Dollman alta 7,5 cm, una serie di art cards e una lettera firmata da Hideo Kojima, rendendolo un oggetto imperdibile per gli appassionati.