De Roon | Inter più forte di noi! Sarà difficile ora riprenderli

Marten de, capitano dell’Atalanta, si dice rammaricato per la sconfitta contro l’e ne parla in questo modo alla Domenica Sportiva.CORSA SCUDETTO – Marten desembra abbandonare le speranze di tricolore per la sua squadra: «Peccato enorme aver perso. L’è stata più, più concreta e purtroppo lo scudetto è andato. Dobbiamo vedere noi stessi, pensiamo partita dopo partita ma riprendere l’oradifficilissimo. Secondo me loro sono i più forti, si difendono molto bene e abbiamo avuto pochi pericoli. Solo Lookman ha fatto qualcosa, ma facciamo fatica a creare contro di loro. Sono fisici, si difendono bene, poi in ripartenza sono molto pericolosi. Abbiamo pensato troppo a difendere e ci siamo snaturati. Anche noi stiamo cercando la soluzione per migliorare contro l’