Inter-news.it - De Roon: «Inter micidiale. Ederson? Primo giallo non capito, secondo sì»

Leggi su Inter-news.it

Deha detto la sua in conferenza stampa al termine della partita tra Atalanta e. Il giocatore ha commentato in questo modo il KO.CONFERENZA STAMPA DEPOST ATALANTA-CONFERENZA DE– Le parole di Marten dein conferenza stampa dopo Atalanta-.Troppo forte l’o siete mancati in qualcosa voi, de?Credo che l’sia la squadra più forte del campionato. Come giocano, come ti possono creare occasioni. Noi non avevamo niente da perdere, ma loro si sono preparati bene. La palla di Lautaro Martinez e Thuram sull’uno-due ci mette in difficoltà. Dopo il loro palo abbiamo creato piccole occasioni, dopo l’episodio dall’angolo l’è diventata ancora più forte. Le ripartenze loro sono micidiali. Avevamo tenuto anche se non era facile, il 2-0 e il rosso hanno complicato il resto.