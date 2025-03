Inter-news.it - De Roon ammette: «Inter più forte, contro di loro sempre perdenti»

Leggi su Inter-news.it

Dela superiorità dell’, che ieri ha vintol’Atalanta per 2-0 volando a più sul 3 Napoli e a più 6 sulla Dea.OBIETTIVO – Come Carlos Augusto, anche Marten de, capitano dell’Atalanta, ha parlato su Sport Mediaset per commentare la partita di Bergamo: «Credo che l’, che vincedi noi, sia più forti di noi. Noi non vinciamo maidi. Peccato perché abbiamo messo tutto in campo, abbiamo pressato e giocato, mal’siamo. Nel gioco possiamo misurarci ma sugli episodi, come gli angoli, restanopiù forti. Spero che il tifoso stia bene, non è la prima volta che becchiamo un angolo su palla inattiva. Ma non voglio fare alibi perché il gioco si è fermato».Dee il doppio giallo a Ederson in Atalanta-ROSSO – Poi desull’episodio del doppio giallo a Ederson e sul sogno scudetto: «Già l’è molto più, poi se vai in dieci vai ancora più in difficoltà.