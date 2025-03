Internews24.com - De Roon alla Rai: «Peccato enorme, ci abbiamo creduto, ma l’Inter oggi è stata più forte»

di RedazioneDenel post partita di Atalanta Inter ha parlato ai microfoni della Rai . Lucida l’analisi del calciatore olandeseSubito dopo la fine della sfida scudetto Atalanta–Inter, il calciatore atalantino De, è intervenuto nella trasmissione La Domenica Sportiva.QUANTA DELUSIONE C’È? – «, ci, lovoluto, mapiù, concreta. Lo Scudetto purtroppo si è allontanata, ora dobbiamo rivedere noi stessi puntando sempre in alto, ma beccareora sarà molto difficile».FORZA FISICA SUPERIORE? – «Secondo meè la squadra piùcreato poche situazioni pericolose, facciamo sempre fatica a creare contro, è una squadra fisica, che difende bene, si chiude bene. Poi non possiamo attaccare in troppi perché loro ripartono sempre molto bene, forsepensato troppo a difendere o a non beccare contropiede».