Ilrestodelcarlino.it - De Pascale-Ciciliano: il summit: "Priorità al bacino del Lamone. E più indennizzi a chi delocalizza"

"Siamo al lavoro per aumentare la sicurezza sul territorio, soprattutto suldelper il quale bisogna spingere sull’acceleratore con nuovi interventi. In alcuni punti ci siamo salvati per veramente poco". Passata l’emergenza maltempo, la prima da presidente di Regione, Michele deha ricevuto nella sede della Protezione civile il capo Fabio. Unper fare il punto sulle forti piogge che si sono abbattute sull’Emilia-Romagna, soprattutto tra Faenza e Ravenna. Proprio la zona già colpita durante nelle alluvioni del maggio 2023 e del settembre-ottobre 2024. Quando deera proprio il sindaco di Ravenna. "Siamo davanti a un evento che ha avuto uno sviluppo lievemente minore rispetto a quelli degli ultimi due anni. Non possiamo sentirci a posto – prosegue il governatore regionale –.