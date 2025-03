Inter-news.it - De Paola: «Inzaghi, 8 vittorie con Gasperini non sono casuali!»

L'Inter è uscita per l'ottava volta consecutiva vincente dalla sfida contro l'Atalanta. Paolo De Paola riconosce su TMW Radio i meriti dei nerazzurri. PREPARAZIONE – Pochi lo fanno, ma ci sono ancora coloro che riconoscono i meriti a Simone Inzaghi. Paolo De Paola è uno di questi e parla così della sfida vinta contro l'Atalanta da parte della sua Inter: «8 partite che Inzaghi batte Gasperini, non è una casualità. Se tu metti uomo contro uomo, vince la qualità dell'Inter ed è successo questo. Soprattutto a centrocampo, dove il cervello e la capacità di creare e gestire gioco hanno preso il sopravvento. Inzaghi è molto meticoloso, guarda tanto certi particolari che ti danno la sensazione che viene molto sottovalutato rispetto ai meriti che produce».