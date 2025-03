Quifinanza.it - Dazi e inflazione, Fed verso conferma politica restrittiva su tassi a marzo

La Fed dopo la riunione del del Federal Open Market Committee (FOMC) di gennaio ha dato indicazione di voler mantenere una seconda pausa consecutiva sui. Una decisione motivata d un’core al di sopra dell’obiettivo del 2% – al 2,6% anno su anno a gennaio – e da un’attesa in aumento in base alle indagini sulla fiducia dei consumatori e delle imprese, complici gli aumenti deiimposti dall’amministrazione Trump. Per tali ragioni, ha spiegato François Rimeu, Senior Strategist di Crédit Mutuel Asset Management, ci aspettiamo che, in linea con le attese degli investitori, la Fed mantenga invariato il tasso di riferimento, in un intervallo compreso tra il 4,25% e il 4,50%.FeddiSecondo Rimeu, “il presidente Jerome Powell ribadirà che l’attualemonetaria della banca centrale è ben posizionata per adempiere al suo duplice mandato: stabilità dei prezzi e piena occupazione.