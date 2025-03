Lettera43.it - David di Donatello 2025, i cinque film candidati come miglior cortometraggio

Prendono sempre più forma idi, che festeggiano la 70esima edizione. Nella mattinata di lunedì 17 marzo, infatti, l’Accademia del Cinema italiano ha annunciato le nomination per la categoria. La Commissione appositamente creata con i professionisti del settore fra registi e autori ha selezionatoprogetti che concorreranno per il premio nella cerimonia finale. Si tratta di Domenica Sera di Matteo Tortone, La Confessione di Nicola Sorcinelli, Majonezë di Giulia Grandinetti, La ragazza di Praga di Andrée Lucini e The Eggregore’s Theory di Andrea Gatopoulos. «Le opere prese in considerazione sono state numerose e di grande varietà per temi, stili e forme di racconto», ha fatto sapere in una nota la Commissione. «L’universo del corto italiano è più vivace e interessante che mai».