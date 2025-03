Ilrestodelcarlino.it - "Danni per 400mila euro per una tromba d’aria. Ma eravamo assicurati"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"I rischi rappresentano un limite allo sviluppo. Ma è proprio grazie alle assicurazioni che si può riuscire a pianificare meglio, anche nel medio-lungo termine, tutti gli aspetti gestionali e finanziari della propria attività". È con queste parole che il presidente di Cesac, Michele Filippini, riassume i benefici che le polizzeve possono garantire alle realtà sul territorio, per proteggere i propri beni e coprire, in caso di eventi calamitosi, le spese necessarie. E la cooperativa agricola – che conta otto stabilimenti nelle province di Bologna, Ravenna e Ferrara – lo ha vissuto sulla propria pelle: "Nel luglio di due anni fa – ricorda Filippini – unaad Argenta ha causato grossia un nostro magazzino con ampie tettoie, che si sono scoperchiate e rotte. Un danno che ammontava a circama, fortunatamente, coperto per l’appunto dalla compagnia assicuratrice.