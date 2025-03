Lanazione.it - Danni all’archivio De Martino. C’è l’appello al ministero

Leggi su Lanazione.it

SESTO FIORENTINOIl fiume d’acqua causato dall’esondazione del torrente Rimaggio non ha risparmiato neanche la cultura. Anzi. Tra le ‘vittime’ dell’alluvione anche un centro noto a livello internazionale come l’Istituto Ernesto Deche ha sede a Villa San Lorenzo al Prato in via Scardassieri con il suo prezioso archivio di materiale legato all’espressività popolare e proletaria, in particolare quella musicale, finito sott’acqua. "Dopo nostra segnalazione – si legge in un post del De- in accordo con gli uffici regionali deldella Cultura, è stato attivato il modulo beni culturali per intervenire sul nostro Archivio. Sabato c’è stato un primo intervento che proseguirà". Oggi, Sovrintendenza e protezione civile torneranno sul luogo. I ringraziamenti dell’Istituto vanno alla Sovrintendenza, alla Regione Toscana, al Comune di Sesto Fiorentino e il Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale dell’Arma dei Carabinieri oltre alle tantissime persone che hanno espresso solidarietà al Dee si sono offerte per la risistemazione degli ambienti: "Avremo sicuramente bisogno – prosegue il post - appena terminato l’intervento del Nucleo di Tutela faremo appello alla vostra disponibilità".