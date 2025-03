Lapresse.it - Daniela Santanchè: “Borse false? Ho fattura, Pascale denunciata”

Leggi su Lapresse.it

“Denunciato? Assolutamente. Grazie a Dio abbiamo trovato anche la, ci vediamo in Tribunale e così metteremo fine a questa cosa”. Lo ha detto la ministra del TurismoSantanché, confermando di aver denunciato l’ex compagna di Silvio Berlusconi, Francesca, che l’aveva accusata di averle regalato una borsa di Hermès non originale.Santanché e il caso delleSantanché ha da sempre negato le accuse legate a presunteche avrebbe regalato a Francesca. La notizia era stata lanciata da Selvaggia Lucarelli su il Fatto Quotidiano. “In relazione alla notizia firmata da Selvaggia Lucarelli su il Fatto Quotidiano, secondo cui avrei regalato a FrancescadueHermès, l’unico falso è la notizia. E ne risponderanno in tribunale”, aveva subito scritto la ministra sui social.