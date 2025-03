Bollicinevip.com - Damiano David, in uscita il primo album “Funny Little Fears”

debutta da solista con “”Un nuovo capitolo per l’ex frontman dei MåneskinEclettico, magnetico, inarrestabile.torna sulla scena con il suoda solista, un progetto che segna una svolta nella sua carriera e lo consacra definitivamente come artista indipendente.Un disco che esplora nuove sonoritàDopo aver calcato i palcoscenici più prestigiosi con la band che lo ha reso celebre, l’ex frontman dei Måneskin spicca il volo con, inil 16 maggio. Un disco attesissimo, che promette di svelare nuove sfumature della sua personalità artistica e una maturità musicale costruita tra esperienze globali e profonde riflessioni personali.Il viaggio musicale tra emozioni e vulnerabilitàIl percorso da solista non è stato un passo improvvisato, ma il risultato di una ricerca creativa che ha preso forma nell’ultimo anno, sperimentando sonorità più intime e testi che scavano nell’animo umano.