Sbircialanotizia.it - Dallo stalking al patriarcato, a Roma evento per ripensare il ruolo maschile

Leggi su Sbircialanotizia.it

Affrontare il problema del, delloe di ogni forma di violenza fisica e psicologica, come il body shaming, è cruciale per garantire la tutela delle donne. Questo tema tocca diversi aspetti: legali, culturali e legati alla mancanza di una corretta informazione. “L’obiettivo è quello di trasmettere messaggi chiari e identificare soluzioni concrete per . L'articoloal, aperilè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.