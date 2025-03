Formiche.net - Dall’IA ai sottomarini, così Italia e India insieme potrebbero dominare l’Indo-Mediterraneo

Leggi su Formiche.net

L’industria navalena e quellana si trovano su rotte convergenti. A sottolinearlo è Pierroberto Folgiero, amministratore delegato di Fincantieri, che in un’intervista ha delineato le opportunità di collaborazione tra i due Paesi in un settore strategico come quello della cantieristica. L’, con la sua rapida ascesa sullo scacchiere geopolitico e un’economia in espansione, rappresenta un partner sempre più interessante per l’, che dal canto suo può offrire esperienza, innovazione tecnologica e una consolidata presenza internazionale. “-Pacifico non è più solo un teatro geopolitico, ma è il fulcro dell’ordine marittimo del 21esimo secolo”. Secondo Folgiero, l’intesa tranella cantieristica navale si muoverebbe infatti lungo direttrici multiple. “Il crescente coinvolgimento dell’nel-Pacifico, unito alla leadership dell’nelle iniziative di sicurezza regionale, rappresenta una forte opportunità per rafforzare i legami.