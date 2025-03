Amica.it - Dalle onde hippie alle ciglia XXL: Parigi lascia il segno

La Fashion Week disi è conclusa, ma quanto visto in passerella e per le strade della capitalena è destinato are ilper i mesi a venire, sia nel mondo della moda sia in quello del beauty. Proprio sul fronte beauty, la settimana della moda francese ha marcato una serie di tendenze perfette per affrontare con stile la bella stagione: vediamo i principali beauty trend della Paris Fashion Week.Trend beauty Paris Fashion Week: occhi e labbraLa smokey wingArchiviate l’eye-liner, almeno per un po’: alla settimana della moda dila passerella è stata dominata dalla cosiddetta “smokey wing”, l’ombretto sfumato ad ala verso l’esterno. L’abbiamo visto da Chanel e da Elie Saab in diverse tonalità, un look che unisce l’ala tipica dell’eye-liner allo smokey eye. L’effetto è più morbido e naturale, ma comunque allungato e definito verso l’esterno, e si può realizzare sia con tonalità scure sia con toni bronzo, ricordando sempre di mantenere l’amata sopracciliare chiara per dare profondità.