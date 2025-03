Spazionapoli.it - Dalla Gazzetta al Mattino, sono tutti d’accordo: lui il flop di Venezia-Napoli

Leggi su Spazionapoli.it

La pagella del peggior calciatore di: i giornali non perdonano l’azzurro, che commette troppi erroriIlnon va oltre lo zero a zero contro il. Torna il clean sheet, ma l’attacco sciupa tante occasioni da gol. Certo, bisogna annotare che Radu sia stato decisivo e il migliore in campo per diritto. Il portiere lagunare ha parato l’impossibile, negando a Lukaku un gol che sembrava praticamente fatto. Ma ci si aspettava di più in fase offensiva.Proprio nel reparto offensivo, c’è qualche giocatore che ha deluso più di. E in questi giorni è arrivata anche la convocazione in Nazionale, ritrovando così un posto in azzurro dopo un anno e mezzo. Stiamo parlando di Matteo Politano, bocciato dai quotidiani.Politano male in, troppe palle parse e quel corner sbagliatoL’ha ribadito e sottolineato Conte prima della partita, alla vigilia della trasferta a:“Matteo è stato convocato in Nazionale per il frutto del lavoro fatto, ma sa benissimo che da lui mi aspetto di più”Matteo Politano in(LaPresse)E quel qualcosa in più non è arrivato.