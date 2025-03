Anconatoday.it - Dal M5S arriva 'l'Altolà' a Matteo Ricci: «Nome già 'omologato'. Rinunci almeno al seggio a Bruxelles»

ANCONA – C’è poco da fare. L’annuncio dicome candidato a presidente della Regione Marche da parte del Partito Democratico, quindi anche dell’eventuale coalizione di centrosinistra, non poteva non far storcere il naso a qualche possibile alleato del Pd, visti i tempi, le modalità e.