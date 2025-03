Liberoquotidiano.it - Dai produttori di “Wonder” arriva “Il bambino di cristallo”, diretto da Jon Gunn, regista e sceneggiatore americano

Ispirato ad una storia vera, “Ildi”, racconta Austin ( Jacob Laval)), unaffetto da una rara malattia, l'osteogenesi imperfetta, conosciuta come quella delle ossa fragili, ed è anche Autistico. Qualcuno può pensare che sia un ragazzino privo di emozioni, di voglia di giocare. Ma non è così: Austin ha coraggio, vuole farcela, deve vincere per evitare di diventare lo “zimbello” di alcuni compagni ignoranti e cattivi. Infatti è lui a dare la forza ai genitori per superare tanti momenti difficili, guardando la vita con gioia. Il padre Scott (Zachary Levi) e la madre Teresa (Meghann Fahy) , insieme a Logan (Gavin Warren) il secondo figlio, lo amano in modo travolgente, sono orgogliosi di Austin e gli dedicano ogni momento della giornata, dopo il ritorno dalla scuola. E lui, si racconta con entusiasmo, anche quando gli viene vietato di correre per le scale e nel parco, perchè più volte si è rotto le ossa.