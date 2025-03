Bergamonews.it - Dagli Stati Uniti a Bergamo, i dazi di Trump affossano anche la nostra provincia: l’export vale quasi la metà del Pil orobico

Il pericoloso Risiko del presidente, che in questo momento gioca cone limitazioni sulle importazioni dall’Europa in un intricato piano legato alla guerra in Ucraina, non risparmia. Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, sarebbero addirittura 22 le province italiane che basano sulalmeno il 50% del proprio Pil (fonte Prometeia).Laoccupa il ventiquattresimo posto in questa particolare classifica, ma, secondo le stime del 2024, genera un flusso di più di 20 miliardi di euro, dietro solo a Milano, Torino, Firenze e Vicenza. Aogni 100 euro di Pil, 48,9 sono legati alle esportazioni, benché si tratti per lo più di export europeo. Si parla infatti di un 42,7% per i prodotti bergamaschi esportati al di fuori dell’Ue, dei quali “solo” il 9,2% attraversa l’oceano per arrivare negli Usa.