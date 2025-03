Ilfattoquotidiano.it - Da Valditara a Vecchioni: Occidente, cultura ed Europa usati come stampini per biscotti

Modernità è. Ovvero la modernità è un regime di temporalità che si attaglia a uno specifico contesto geografico,le, filosofico, politico che possiamo genericamente definireprima epoi. Che cosa deriva dallo stabilire questo legame, dal fissare questa endiadi? Niente, dal punto di vista assiologico. Quello che voglio dire è il sostantivo ‘modernità’ e il relativo aggettivo ‘moderno’ non possono implicare alcun giudizio di valore: essere ‘moderni’ non è né una buona cosa né una cattiva cosa, è solo un dato.Mi rendo conto che questo discorso contrasta con l’utilizzo comune che viene fatto di questi termini,se si trattasse di parole che hanno in sé una portata positiva, tanto da consentire ai più di impiegarle per dire “non sei moderno” oppure “non sei entrato nella modernità” per dire che sei “arretrato” o, in un uso ancora più volgare e storiograficamente miserrimo, sei “medievale”.